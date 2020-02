Mobilização busca aumento de incentivo para uso do GNV em veículos do MS

Gerson Claro em reunião com Lucas e Rudel sobre o GNV veicular

Deputados estaduais, motoristas de aplicativo e entidades vão se reunir nesta terça-feira (11) para discutir a possibilidade de aumento dos incentivos para conversão de veículos a gás natural veicular (GNV). A mobilização acontece a partir das 19h30, no La Riviera Buffet, em Campo Grande.

Os deputados Gerson Claro (PP) e Lucas de Lima (Solidariedade), que também participarão da reunião, são autores da proposta que prevê a criação de um programa de incentivos com isenção tributária e concessão de benefícios àqueles que adquirem ou fazem a conversão de seus veículos para o gás natural.

Gerson já discutiu o assunto com o presidente da MSGás (Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul), Rudel Trindade, e com técnicos da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda). O próximo passo é uma reunião com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) para conversar sobre a concessão dos benefícios.

De acordo com o parlamentar, o programa de incentivos pode beneficiar o próprio Governo, na conversão de viaturas e veículos oficiais, empresas privadas, que podem garantir economia em suas frotas, além de taxistas e motoristas de aplicativos para transporte de passageiros.

Entre os benefícios previstos no programa, estão o desconto de até 70% no IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), isenção na taxa anual de vistoria no Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e na emissão do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo).

“Também queremos trabalhar para garantir desconto na instalação dos kits nas empresas credenciadas, além de reduzir, em pelo menos 50%, a taxa da vistoria realizada pelo Inmetro”, afirmou Gerson Claro.

Pesquisas mostram que a economia com importação de petróleo no aumento do uso de GNV pode chegar a R$ 7 bilhões. Além disso, os atuais kits com os cilindros de gás veicular garantem boa performance do motor, economia com combustível e controle na emissão de gases.

“É seguro, econômico, e protege o meio ambiente. Investir em mais veículos movidos a gás natural é investir em saúde", frisou.

Kléber Rocha da Silva, motorista de aplicativo e um dos organizadores da reunião pró-GNV, explicou que a mobilização também busca a redução do ICMS do Gás, de 15% para 10%.

“Do jeito que está, acaba sendo inviável para quem utiliza o gás. As taxas e impostos são muito altos. A gasolina está cara, e o GNV seria um modo de aumentar um pouco o nosso lucro, além de ser uma fonte de energia limpa e mais segura”, disse.

Ele lembrou ainda que outros estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, Paraíba, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Bahia, já concedem descontos acima de 50% no IPVA ou até isenção para quem utiliza esse tipo de combustível.