'Missão é ajudar nas reformas', diz novo líder da maioria na Câmara

Na reunião em que foi escolhido como novo líder da maioria na Câmara, o deputado Lelo Coimbra (PMDB-ES) recebeu do presidente Michel Temer a missão de ajudar na aprovação das reformas encaminhadas para o Congresso no início do ano, principalmente a da Previdência, a trabalhista e a tributária. "O convite me foi feito pelo presidente e eu aceitei. Ele me deu como missão central ajudar na aprovação das reformas", afirmou Lelo logo após deixar o Palácio do Planalto.

O encontro foi acompanhado também pelo ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. O líder do PMDB na Câmara, Baleia Rossi (SP), também participou das conversas por conferência telefônica.

Na avaliação de Lelo, com sua definição para liderança e escolha do deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR) para o Ministério da Justiça, a tendência é que diminua o descontentamento por parte da bancada do partido na Câmara, que reivindica espaços estratégicos no governo. "O PMDB, na medida que as coisas vão sendo definidas, deve se acalmar. Vamos ter o melhor formato para ter a bancada olhando para a mesma direção. Irei trabalhar tanto na bancada do PMDB como em outras bancadas, junto com o líder Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), para um melhor alinhamento."

Questionado sobre a disputa com André Moura (PSC-SE) para a vaga, Lelo afirmou que o ex-líder do governo deverá ser contemplado com um espaço dentro da estrutura da Câmara. Entre as possibilidades aventadas está a Procuradoria da Casa.

