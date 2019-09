“Missão Cumprida”, diz Coronel David após nomeação de 200 agentes penitenciários em MS

"Seguimos firmes no propósito de sempre atuar e melhorar a segurança pública do nosso Estado”, frisou Coronel David - Foto: ALMS

Mais uma missão cumprida do deputado estadual Coronel David (PSL), em relação aos candidatos do Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento do cargo de Agente Penitenciário Estadual em MS. Na manhã desta quinta-feira (26), a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização publicou por meio do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, a nomeação de 200 novos agentes penitenciários que fizeram o curso de Formação e estão prontos para servir a sociedade.

“Hoje, 200 novos agentes penitenciários foram nomeados para reforçar o efetivo da segurança pública de MS. Tudo isso aconteceu com fruto de muito trabalho, diálogo, persistência e confiança, resultando nas nomeações de agentes que estão prontos para atuar em favor do nosso MS. Parabéns a todos, cumprimos a nossa missão e seguimos firmes no propósito de sempre atuar e melhorar a segurança pública do nosso Estado”, frisou Coronel David.

O parlamentar luta pela causa dos aprovados no concurso da Agepen desde 2016. Batalhou pela nomeação e posse dos 438 candidatos e conseguiu articular junto ao Governo do Estado a convocação de mais 500 candidatos remanescentes que fizeram um novo Curso de Formação e foram nomeados nesta quinta-feira (26). “Depois de quase dois anos de luta, diálogo e apoio do deputado Coronel David, conseguimos a tão sonhada nomeação. Agora é aguardar a data para tomar posse, entrar em exercício, honrar a farda de agente penitenciário e compor a segurança pública em prol do nosso Mato Grosso do Sul”, disse Diego Aranda, que representa os novos agentes penitenciários do Estado.