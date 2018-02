Ministros participam da reunião com Temer em Roraima

O "Encontro com Líderes Políticos de Roraima" será às 11h (horário local - 13h de Brasília), no Palácio Senador Hélio Campos, sede do governo do Estado - Foto: Poder360

A Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto informou que os ministros da Justiça, Torquato Jardim; da Defesa, Raul Jungmann; do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etchegoyen; e o chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, participam da reunião, esta segunda-feira, 12, em Boa Vista, Roraima, entre o presidente Michel Temer e a governadora do Estado, Suely Campos. O "Encontro com Líderes Políticos de Roraima" será às 11h (horário local - 13h de Brasília), no Palácio Senador Hélio Campos, sede do governo do Estado.