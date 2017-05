Ministros não foram informados que não fariam discurso em cerimônia de 1 ano

Com a mudança no formato da reunião ministerial promovida na manhã desta sexta-feira, 12, pelo presidente Michel Temer, pouco antes do início do evento, muitos ministros não tinham sido informados que não fariam mais discursos.

Antes da chegada de Temer ao Salão Nobre do Planalto, alguns ministros que já estavam à mesa esperando a comitiva treinavam suas falas. A previsão antes era que cada um teria entre dois e três minutos para fazer o balanço das suas pastas.

O ministro das Cidades, Bruno Araújo, foi um dos que momentos antes do início da cerimônia estava treinando sua fala. Ele, entretanto, não fará mais discurso.

Além de Temer, falarão na cerimônia o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Haverá ainda a fala do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.

Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do senador Cassio Cunha Lima (PSDB-PB), representando o Senado, também farão discursos.

