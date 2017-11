Ministros do STF terão reforço de servidores para julgar processos da Lava Jato

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu hoje (29) reforçar os gabinetes dos ministros da Corte para agilizar o andamento dos processos que tratam da Operação Lava Jato. Em sessão administrativa realizada no início da noite, ficou decidido que os todos os integrantes da Corte terão à disposição 36 servidores, que serão lotados conforme solicitação, e mais um juiz-auxiliar para cada gabinete.

Com a decisão, ao todo, serão mais dez juízes auxiliares para todos os ministros durante o período de um ano. O relator da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, também poderá solicitar a atuação de mais um juiz auxiliar e ficará com quatro magistrados no gabinete para auxiliá-lo em suas decisões.