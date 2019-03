Ministro Santos Cruz e presidente da Funai visitam Belo Monte

O ministro da Secretaria de Governo, general Santos Cruz, e o presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Franklimberg de Freitas, visitam hoje (11) as obras de compensação da região do Médio Xingu, realizadas pela empresa Norte Energia, responsável pela Hidrelétrica de Belo Monte em Altamira, no Pará.

O objetivo da viagem, segundo a Funai, é verificar se as contrapartidas da construção de Belo Monte estão sendo executadas. Além disso, Santos Cruz e Freitas vão verificar a situação dos estudos de impacto ambiental da pavimentação da BR-230.

Haverá ainda um reconhecimento aéreo da região da hidrelétrica e da Volta Grande do Xingu, para verificar denúncias de invasões em terras indígenas. Amanhã (12), a comitiva visitará a Coordenação Regional da Funai em Altamira.

Acordo

A visita é fruto de acordo feito com indígenas após manifestação na BR-230, no trecho que liga Belém a Altamira, no dia 17 de janeiro. Após o ato, lideranças indígenas da região do Médio Xingu foram recebidos pelo governo, no dia 7 de fevereiro, em reunião no Palácio do Planalto. Na ocasião, Santos Cruz garantiu que uma comitiva do governo se dirigiria à Altamira para verificar as reivindicações dos indígenas.

Na reunião, foram discutidos temas referentes à continuidade de execução das contrapartidas de Belo Monte, à participação das comunidades na reestruturação da saúde indígena, à situação dos estudos de impacto ambiental da pavimentação da BR-230 e à situação das terras indígenas.