Ministro poderá receber indígenas que acampam em Brasília

O ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz, deve abrir a agenda para receber lideranças indígenas que participam nesta semana da 15ª edição do Acampamento Terra Livre, que reúne mais de quatro mil índios de todo o país na região central de Brasília. O evento começou hoje (23) e segue até o fim da semana.

"Segundo o ministro, o governo está empenhado em possibilitar o acesso direto dos indígenas aos diferentes órgãos federais, sem intermediários, a fim de ouvir problemas e capturar sugestões, esclarecer e fazer todo o esforço para solucionar os desafios e melhorar as condições de vida dos brasileiros indígenas", afirmou o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, em coletiva de imprensa.

Na semana passada, o governo publicou uma portaria no Diário Oficial da União autorizando o emprego da Força Nacional de Segurança na Esplanada dos Ministérios por 33 dias, como medida preventiva a protestos e manifestações na área central da capital da República. Foi um pedido do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Segundo o secretário nacional de Ssegurança Pública, Guilherme Theophilo, além do Acampamento Terra Livre, o governo quer usar a Força Nacional para atuar em eventuais manifestações de movimentos sociais como o chamado Abril Vermelho, realizado em todo o país pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) para cobrar a reforma agrária, entre outras reivindicações.