Ministro negocia com Doria adesão de São Paulo ao programa Criança Feliz

O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, negociou nesta terça-feira, 2, com o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), a adesão do município ao programa Criança Feliz, do governo federal. Doria e Osmar Terra se reuniram pela manhã em São Paulo. A expectativa do Ministério é de que cerca de 150 mil crianças sejam atendidas na cidade. A implantação do Criança Feliz na capital paulista foi interrompida após o Conselho Municipal da Assistência Social não autorizar a adesão.

Para o ministro, não há justificativa para esta negativa. "Na origem dos conselhos está a função de fiscalizar, orientar a implantação dos programas e não vetar programas que vão atender as crianças", criticou Terra. Segundo ele, serão mais de 100 mil famílias que vão ter um atendimento em casa. "Seus filhos terão apoio, o apoio para as famílias vai ser um avanço enorme, com visitas semanais. Por que impedir isso?", questionou.

Na reunião também foram discutidas ações conjuntas entre o governo federal e a Prefeitura para o enfrentamento à pobreza. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, uma das principais preocupações da prefeitura é o aumento do número de pessoas em situação de rua. Medidas de assistência, inclusão produtiva e microcrédito serão desenvolvidas em parceria para atacar o problema. Uma nova reunião foi marcada para a próxima semana.

Veja Também

Comentários