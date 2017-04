Ministro nega participação em esquema

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou ontem que o próprio ex-deputado José Geraldo Riva "reconheceu" que ele se recusou "terminantemente, enquanto governador de Mato Grosso, a participar de qualquer esquema de distribuição de propina a deputados".

"Tenho a consciência tranquila, nada fiz de errado e tenho certeza de que isso será devidamente comprovado", disse o ministro, ao comentar o depoimento de Riva prestado ontem à Justiça em Cuiabá.

Blairo declarou ainda que o Executivo, "no caso, o governador, não tem qualquer ingerência na execução orçamentária da Assembleia Legislativa".

"O orçamento do Estado de Mato Grosso é debatido e votado anualmente pela Assembleia Legislativa. Nele estão incluídas as previsões orçamentárias dos três poderes, que são independentes e fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado", afirmou o ministro.

Veja Também

Comentários