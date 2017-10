Ministro do Turismo trocará PMDB por PSD para viabilizar candidatura ao senado

O ministro do Turismo, Marx Beltrão, vai deixar o PMDB e se filiar ao PSD. A mudança faz parte da estratégia do ministro, que hoje é deputado federal licenciado, para viabilizar a candidatura dele ao Senado em 2018. Ele quer disputar o pleito na chapa do governador de Alagoas, Renan Filho (PMDB), e do senador Renan Calheiros (PMDB-AL), que tentarão reeleição para seus respectivos cargos.

Beltrão e seu grupo político são aliados do clã Calheiros em Alagoas há muitos anos. No entanto, se o ministro continuasse no PMDB, a chapa majoritária encabeçada por Renan Filho teria de ser "pura", ou seja, formada apenas por pessoas de um mesmo partido. Isso dificultaria a negociação dos peemedebistas com outros legendas aliadas no Estado, em busca de apoio político para o pleito.

A ida de Beltrão para o PSD teve aval do ministro Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações), que comanda a legenda. A negociação começou há cerca de um ano. Já como parte da estratégia para migração, o irmão de Beltrão, Maykon Beltrão, se filiou ao PSD e assumiu a presidência estadual da legenda no início deste ano. Até então, Maykon era filiado ao PMDB, como o irmão. Procurado, o ministro Marx Beltrão não quis se pronunciar.

A filiação do ministro do Turismo ao PSD deve ocorrer na próxima janela para troca de partido sem risco de perder o mandato, prevista para março de 2018. Além de Beltrão, o PSD ganhará mais um ministro. O titular do Meio Ambiente, Sarney Filho, vai deixar o PV e se filiar à legenda de Kassab, como antecipou o Estadão/Broadcast em agosto. Deputado licenciado, ele quer se candidatar ao Senado pelo Maranhão. Como vão se candidatar, os três ministros terão de deixar os ministérios no fim de março.

Adversários. A chapa do clã Calheiros e Marx Beltrão em Alagoas vai concorrer com a do grupo do ministro dos Transportes, Maurício Quintella (PR). Também deputado federal licenciado, Quintella quer tentar uma vaga no Senado nas eleições de outubro do próximo ano, em aliança com o senador Benedito Lira (PP-AL). A chapa seria encabeçada pelo atual prefeito de Maceió, Rui Palmeira (PSDB), que disputaria o governo.

