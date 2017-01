Ministro do TSE autoriza diplomação de prefeito acusado de ligação com PCC

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou a diplomação do prefeito eleito de Embu das Artes, na Grande São Paulo, Ney Santos (PRB), alvo da Operação Xibalba, do Ministério Público do Estado - Ney está foragido da Justiça desde o início de dezembro por suposto envolvimento com esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas comandado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC).

A decisão que abre caminho para a posse de Ney foi dada em caráter liminar pelo ministro Napoleão Numes Maia Filho, do TSE, que autorizou também a diplomação do vice da chapa, Piter Calderoni (PMDB).

A diplomação da chapa vencedora foi suspensa por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, seguindo decisão do juiz eleitoral de primeira instância, por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2016.

Maia Filho deferiu liminar para que Ney Santos e seu vice sejam diplomados e empossados nos cargos, até que o Plenário do TSE decida a questão no julgamento do mérito do mandado de segurança impetrado pelas partes.

Além de Ney, o Ministério Público de São Paulo mira outros 13 investigados na Operação Xibalba. Segundo a Promotoria, o prefeito eleito de Embu das Artes lavava dinheiro do tráfico por meio de operações em postos de combustível.

Veja Também

Comentários