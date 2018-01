Ministro destaca atuação do Inmetro em reunião com órgãos delegados

Ministro Interino da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Jorge de Lima, o presidente do Inmetro, e demais presidentes de órgãos delegados para discutir as principais ações a serem executadas em 2018 - Foto: Agência Estadual de Metrologia

O diretor presidente, Nilton Pinto Rodrigues, da AEM/MS, órgão delegado do Inmetro e vinculado à SEMAGRO, participou, nessa quarta-feira (17/01), em Brasília, da reunião com o Ministro Interino da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Jorge de Lima, o presidente do Inmetro, e demais presidentes de órgãos delegados para discutir as principais ações a serem executadas em 2018.

Na reunião, o ministro destacou os esforços empreendidos pela atual gestão para dinamizar o trabalho do Inmetro no Brasil. Marcos Jorge orientou os presidentes a manterem as políticas e ações em curso.

O presidente Nilton Pinto Rodrigues ressaltou a importância do alinhamento com o Governo Federal e o presidente do Inmetro, que fortalece a Rede e destacou – “Em três anos de gestão, conseguimos promover reduções significativas de custos administrativos e operacionais da agência, e ainda convocar concursados, aumentando o efetivo e realizando investimentos que possibilitaram aumento das ações realizadas que foram recorde ano passado”.

Rede Brasileira

Em 2017, a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – Inmetro (RBMLQ-I), que é o braço executivo do Inmetro formada pelos órgãos delegados nos estados, apresentou recorde em arrecadação, realizou a verificação de mais de 22 milhões de instrumentos de medição, examinou mais de 700 mil produtos pré-medidos e retirou do mercado quase 1,8 milhão de produtos irregulares para garantir a adequação de produtos e serviços à regulamentação estabelecida pelo Inmetro. Também foi criado o Programa Nacional de Combate a Fraudes em Bombas Medidoras de Combustíveis Líquidos. Tudo consequência do esforço coletivo de toda a força de trabalho.