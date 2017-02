Ministro da Indústria apresenta ao Deputado Elizeu Dionizio prioridades da pasta na Comissão da Reforma Trabalhista

Saiba Mais COLETA DE LIXO Parceria garante coleta de lixo em Ponta Porã

O Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, apresentou na tarde de hoje (14) ao Deputado Federal Elizeu Dionizio (PSDB/MS) as prioridades da pasta na Comissão da Reforma Trabalhista da Câmara dos Deputados, da qual o parlamentar sul-mato-grossense é integrante.

O ministro enfatizou que as maiores demandas são a prevalência dos acordos coletivos sobre a legislação existente, detalhando que na prática já são assinados atualmente, mas são frágeis judicialmente; alterações nas regras da terceirização; e a regulamentação do trabalho intermitente, que vai ser muito importante para o setor varejista. Essas propostas são para garantir mais empregos e a retomada do crescimento econômico.

“São assuntos que vou defender na Comissão após a explanação do ministro, que de forma muito elucidativa mostrou os pontos a favor e contra de cada uma, mas sempre demonstrando a preocupação com o macro, com a retomada do crescimento da economia”, enfatizando que também convidou o ministro para a Feira Internacional sobre as Relações Trabalhistas, que vai ser realizada em Campo Grande, em maio deste ano, pela Superintendência Regional do Trabalho de MS.

Veja Também

Comentários