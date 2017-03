A ministra Nancy Andrigui, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), autorizou na última quarta-feira, 29, a abertura de inquérito contra o governador do Paraná, Beto Richa (PSDB). O caso, que corre sob segredo de Justiça, diz respeito à concessão de licença ambiental pelo Instituto Ambiental do Paraná.

Até a publicação deste texto, a reportagem não havia obtido resposta da Secretaria de Comunicação Social do governo do Paraná.

Veja Também

Comentários