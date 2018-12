Ministério das Relações Exteriores concede medalha Brasileiros no Mundo

O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 4, institui a Medalha Brasileiros no Mundo. A condecoração, estabelecida pelo decreto nº 9.595/2018, será concedida pelo Ministro das Relações Exteriores em reconhecimento público da prestação de serviços relevantes em proveito das comunidades brasileiras no exterior. As despesas decorrentes da Medalha Brasileiros no Mundo ocorrerão por conta das dotações orçamentárias destinadas ao Ministério das Relações Exteriores.