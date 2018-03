Ministério da Educação concede medalha a Pedro Chaves

O senador também possui uma boa ponte com o Ministério da Educação, chefiado por Mendonça Filho - Divulgação

Com décadas de trabalho pela Educação, o senador Pedro Chaves será homenageado na próxima quarta-feira (7) pelo Governo Federal. Ele receberá no Palácio do Planalto a Medalha do Mérito Educativo, honraria indicada pelo ministro Mendonça Filho.

"Muito honrado por essa homenagem do Ministério da Educação, que reverencia a minha trajetória nessa área, de uma vida inteira baseada no trabalho pelo ensino de qualidade para o Mato Grosso do Sul e o Brasil", comenta o senador a respeito da medalha.

A comenda será dada pelo presidente da República, Michel Temer, que inclusive pediu ao Congresso Nacional, em 2017, que atribuísse a Pedro Chaves a relatoria do projeto de lei sobre a reforma do Ensino Médio.

O senador também possui uma boa ponte com o Ministério da Educação, chefiado por Mendonça Filho. Foi por meio desse elo, que o parlamentar conseguiu a liberação da abertura do curso de Medicina em Ponta Porã e em Corumbá, no final do ano passado.

A implantação do curso já havia sido aprovada pelo Conselho Universitário da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), mas dependia de autorização do Governo Federal, que só veio depois do pedido do senador ao presidente Michel Temer e ao ministro Mendonça Filho.