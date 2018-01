Miglioli diz que MS já entregou 11 mil moradias e está construindo mais

Marcelo Miglioli reafirmou o compromisso do Governo de executar obras em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, sempre levando obras e serviços prioritários para a comunidade, quer nas áreas de saúde, educação e/ou infraestrutura - Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul já entregou mais de 11 mil moradias na maioria dos 79 municípios do Estado e mais de mil estão sendo construídas. O resultado foi mencionado no discurso do engenheiro Marcelo Miglioli, secretário de Estado de Infraestrutura, durante a solenidade de entrega de 45 unidades habitacionais em Bodoquena, na manhã desta quarta-feira.

“Uma entrega de uma residência como essa não é apenas uma obra física, ela é uma transformação na qualidade de vida das pessoas e das famílias”, afirmou o secretário Miglioli dizendo ainda que “isso nos deixa muito gratificados, em nome do Governo do Estado, do governador Reinaldo Azambuja, da vice-governadora Rose e de toda nossa equipe, podermos participar desse processo”.

Marcelo Miglioli reafirmou o compromisso do Governo de executar obras em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, sempre levando obras e serviços prioritários para a comunidade, quer nas áreas de saúde, educação e/ou infraestrutura.

O guia turístico Osmir Rodrigues da Silva, que recebeu das mãos do secretário Miglioli, as chaves de sua residência em Bodoquena afirmou: “Serei eternamente grato aos senhores do Governo de Mato Grosso do Sul pela realização desse sonho que não é só meu, pois é também de minha esposa e de meus filhos. Há anos luto para conseguir minha casa própria. Agora consegui”.

A cozinheira Marciana da Silva Ferreira também agradeceu a Miglioli a sensibilidade do Governo do Estado de construir e entregar sua primeira casa própria que já teve na vida, com o apoio da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal. “Estou muito feliz e tenho certeza que as coisas ficarão muito melhores a partir de agora em nosso novo lar, pois não mais moraremos de aluguel. Teremos mais qualidade de vida”, afirmou.

Além do secretário de Infraestrutura Marcelo Miglioli, estavam presentes também à solenidade de entrega das chaves em Bodoquena, a vice-governadora Rose Modesto (governadora em exercício), prefeito da cidade, Kazuto Horii, vereadores e deputados, entre outras autoridades.