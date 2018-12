Michelle Bolsonaro chega à ilha de Marambaia para passar Natal

A futura primeira dama Michelle Bolsonaro chegou por volta das 11h desta segunda-feira, 24, na Ilha da Marambaia, na Costa Verde do Rio, onde passará o Natal com o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL). Ela entrou no pier de Itacuruçá para embarcar para ilha escoltada por cinco carros da Polícia Federal - um helicóptero da Marinha também sobrevoava a região.

Michelle chegou ao local acompanhada da filha mais nova de Bolsonaro, Laura, de sete anos. Uma lancha alugada pela imprensa para tentar fazer imagens da chegada da mulher chegou a ser abordada por um helicóptero da Marinha. Em uma manobra rasante, os militares alertaram aos jornalistas que não ultrapassassem um raio de 1 quilômetro de distância da ilha.

O presidente eleito está na ilha desde o ultimo sábado, 22, junto com o filho Carlos Bolsonaro, vereador do Rio pelo PSC. Bolsonaro deve permanecer na ilha até o dia 27. A área de praias protegida pelas Forças Armadas costuma ser utilizada por presidentes do Brasil que desejam descansar em privacidade.

No dia 29, Bolsonaro pretende seguir para Brasília, onde se vai se preparar para a cerimônia de posse.