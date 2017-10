Michel Temer dá entrada em hospital do Exército

O presidente Michel Temer deu entrada no hospital do Exército em Brasília na manhã desta quarta-feira, 25. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo apurou, o presidente passa por exames de rotina.

A reportagem entrou em contato com o médico do presidente Jorge Kalil, diretor do hospital Sírio-Libânes, em São Paulo, mas ele disse que não poderia falar neste momento.

Neste momento, a Câmara dos Deputados discute se adia ou não a votação da segunda denúncia contra o presidente.