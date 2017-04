Metade das arenas teve irregularidades

A construção e a reforma das arenas para a Copa do Mundo de 2014 tiveram irregularidades em pelo menos seis dos 12 estádios que receberam o Mundial, de acordo com delatores da Odebrecht. O ministro Edson Fachin autorizou que sejam encaminhados para outras instâncias relatos que envolvem o Maracanã, o Mané Garrincha, a Arena Castelão, a Arena da Amazônia e a Arena Pernambuco.

Os conteúdos que apontam "possível prática criminosa associada à construção da Arena Corinthians" serão investigados no próprio Supremo Tribunal Federal (STF), onde já tramita um inquérito sobre o assunto.

No mais caro dos estádios, o Mané Garrincha - que custou R$ 1,4 bilhão -, os delatores relataram "ocorrência de acordo de mercado" - prática em que os concorrentes combinam, previamente, preços ou os vencedores de uma licitação. Os crimes específicos que poderão ser investigados não foram divulgados no despacho do ministro a que a reportagem teve acesso.

Nas obras do Maracanã - que custaram R$ 1,05 bilhão, 75% a mais do que os R$ 600 milhões que se calculou gastar em primeiro momento -, houve pagamento de vantagem indevida. Nas arenas Castelão, Amazônia e Pernambuco, houve acordo para fraudar o processo licitatório, conforme as delações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

