Mesmo com presidente internado, Planalto confirma posse de Marun para amanhã

A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto divulgou a previsão de agenda do presidente Michel Temer para quinta-feira, 14, e manteve a previsão da posse de Carlos Marun na Secretaria de Governo no lugar do tucano Antonio Imbassahy. A cerimônia está marcada para as 17 horas.

Mais cedo, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República divulgou nota informando que o presidente foi submetido a uma intervenção cirúrgica nesta quarta-feira em São Paulo "com quadro de dificuldade urinária e diagnóstico de estreitamento uretral" e que a alta poderia levar até dois dias. "Ele foi submetido a procedimento cirúrgico de pequeno porte, que ocorreu com sucesso. O tempo de recuperação é de até 48 horas", diz a nota.

Apesar disso, após as declarações do líder do governo no Senado, Romero Jucá, de que já haveria um acordo para deixar a reforma da Previdência para fevereiro, a Secom divulgou outra nota afirmando que Temer retornará a Brasília amanhã, que o presidente ainda espera que o relatório de Arthur Maia seja lido em Plenário amanhã e que ele vai conversar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, para discutir a data de votação da proposta.

A previsão da agenda desta quinta-feira retoma compromissos que foram desmarcados nesta quarta-feira por conta da viagem e da cirurgia do presidente. Às 16 horas, Temer deve receber o prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto. Às 16h30, o presidente tem marcada audiência com o ministro da Saúde, Ricardo Barros e com a esposa do ministro, Cida Borghetti, que é vice-governadora do Paraná.