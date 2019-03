Mesa Diretora institui Frente Parlamentar de Recursos Hídricos

Deputados Renato Câmara e Marcio Fernandes participam da Frente Parlamentar

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul instituiu a Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, pelo Ato Número 19/2019, publicado no Diário Oficial do legislativo desta terça-feira (26).

Além de reunir os deputados que têm a preocupação especial sobre o tema, a Frente Parlamentar tem como finalidades a promoção de debates com a participação da sociedade civil, a apresentação de pareceres e informações técnicas para subsidiar as iniciativas legislativas, o estímulo à difusão cultural do uso racional das águas e o incentivo a investimentos em políticas de gerenciamento de recursos hídricos.

Os deputados que compõem a Frente Parlamentar de Recursos Hídricos são: Renato Câmara (MDB), Neno Razuk (PTB), Cabo Almi (PT), Antônio Vaz (PRB), Jamilson Name (PDT), Onevan de Matos (PSDB), Professor Rinaldo (PSDB), Capitão Contar (PSL), Márcio Fernandes (MDB), Lucas de Lima (SD) e Evander Vendramini (PP).

Para atingir as finalidades propostas, a Frente Parlamentar de Recursos Hídricos poderá, ainda, agregar outros deputados, além de representantes governamentais e não governamentais que atuem com a temática.