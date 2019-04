Mesa Diretora e Sindicato da ALMS anunciam acordo sobre reajuste salarial

O presidente Paulo Corrêa (PSDB) recebeu na manhã desta quinta-feira (25), a diretoria do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Sisal/MS). Na pauta de reivindicações, o reajuste salarial. Serão concedidos 3% de aumento, sendo 2% na data-base 1º de abril e 1% para outubro.

“Apresentamos ao sindicato um balanço financeiro e, dentro das nossas possibilidades orçamentárias, propomos os índices. Além disso, conseguimos contemplar os servidores com outros pedidos propostos pela diretoria do Sisal, como o reajuste do vale-transporte e um auxílio-alimentação no valor de R$ 200, uma vez que foi fechado o restaurante que tínhamos na Casa”, explicou o presidente.

João Moreira, presidente do Sisal/MS, comemorou o acordo. “Muitos servidores têm o salário de R$ 2 mil, isso significa que terão um ganho real de 10%. Entendo como uma grande vitória a implantação do auxílio-alimentação. O banco de horas também será criado e os servidores que irão se aposentar neste ano serão beneficiados pelo Programa de Aposentadoria Incentivada. Avançamos bastante”, afirmou João.