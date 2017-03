Governo planeja ações de incentivo ao empoderamento e empreendedorismo feminino

O Governo do Estado, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, vinculada à Sedhast, divulgará no próximo dia 6 de março a programação especial em alusão ao “Dia Internacional da Mulher”. A data será lembrada durante todo o mês por meio da campanha “O protagonismo da mulher sul-mato-grossense: empoderamento e empreendedorismo”. Serão realizadas ações educativas na capital e seminários regionalizados em oito municípios do interior: Ponta Porã, Dourados, Jardim, Corumbá, Itaquiraí, Nova Andradina, Rio Verde e Aquidauana.

Segundo a Subsecretária Luciana Azambuja, “dia 8 de março é uma data para refletirmos sobre o papel da mulher na sociedade atual, para lembrarmos os direitos já conquistados e continuarmos na luta por uma sociedade mais justa”. Luciana destaca que a iniciativa inclui também ações no interior: “a subsecretaria tem como meta para 2017 interiorizar suas ações e políticas, reconhecendo o protagonismo das mulheres do interior, a importância da participação delas para o desenvolvimento econômico e social dos municípios, fortalecendo as coordenadorias da mulher já existentes e fomentando a criação de novos organismos de políticas para mulheres em locais onde não existam. A campanha que realizaremos em março é o início dessa atuação, que se estenderá ao longo do ano.”

Em Campo Grande serão realizadas panfletagens em feiras, blitz educativas, palestras em escolas estaduais, rodas de conversa com movimentos de mulheres e feministas e debates com comunidade acadêmica, com objetivo de conscientizar a sociedade sobre a necessária igualdade de direitos e de oportunidades entre homens e mulheres, conferindo à mulher maior autonomia e o direito, principalmente, a uma vida sem violências. No interior, serão oferecidas oficinas de capacitação com temas diversos, com objetivo de fortalecer as gestoras municipais, mulheres da comunidade local e de municípios da região, dotando-as de conhecimentos necessários para intervirem na defesa e promoção das políticas públicas para as mulheres.

A programação completa será divulgada no dia 6 de março (próxima segunda-feira).

Veja Também

Comentários