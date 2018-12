Mensagem de Natal de Bolsonaro defende resgate de sentimento familiar

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, publicou nesta manhã duas mensagens de Natal em sua conta no Twitter, nas quais destaca valores cristãos e defende o que chamou de restauração do "sentimento familiar" no País. "Com humildade, aceitando quem tem no coração a vontade de construir um Brasil melhor, buscaremos nos próximos anos restaurar o sentimento familiar há muito desgastado em nossa sociedade, bem como a paz dentro de nossos lares. Tenhamos todos um Feliz Natal! Fiquem com Deus!", escreveu.

Na segunda mensagem, Bolsonaro faz uma relação entre o Natal e o momento pelo qual passa o Brasil. "É com este sentimento, inspirado na família simples que recebeu em um humilde presépio a encarnação do próprio Deus, que contemplamos a chegada de um novo Brasil", afirmou.