Membro da 'tropa de choque' de Temer, Beto Mansur deve trocar PRB pelo MDB

Integrante da chamada "tropa de choque" do governo na Câmara, o deputado Beto Mansur (PRB-SP) deve se filiar ao MDB, sigla do presidente Michel Temer. A filiação deve ocorrer durante a janela para parlamentares trocarem de partido sem risco de perda de mandato, prevista para março.

Mansur é um dos cerca de cinco deputados federais que a legenda de Temer espera filiar durante a janela, período em que a sigla também prevê perder pelo menos outros quatro parlamentares, que devem migrar para partidos como DEM e PDT.

Vice-líder do governo na Câmara e candidato à reeleição neste ano, Mansur negocia a filiação diretamente com o líder do MDB na Casa, deputado Baleia Rossi, que é presidente do diretório do partido em São Paulo. "Estou conversando e está avançando", disse Mansur ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Além dele, o MDB negocia filiação de mais dois deputados federais paulistas, cujos nomes ainda são mantidos sob sigilo. O partido também espera a filiação de outros dois parlamentares que hoje estão no PSB, entre eles, a deputada Maria Helena (PSB-RR).

Debandada

Em contrapartida, o MDB espera perder pelo menos quatro deputados. São eles: Laura Carneiro (RJ) e Rodrigo Pacheco (MG), que negociam filiação ao DEM; Celso Pansera (RJ), que mantém conversas com o PDT; e Veneziano Vital do Rêgo (PB), cujo destino ainda é desconhecido.