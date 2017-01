Meirelles vai ao STF conversar com Cármen Lúcia sobre ações que envolvem a União

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi hoje (4) ao Supremo Tribunal Federal (STF) para uma reunião não agendada, no início da tarde, com a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia / Divulgação

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi hoje (4) ao Supremo Tribunal Federal (STF) para uma reunião não agendada, no início da tarde, com a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia.

Segundo o ministro, o objetivo do encontro foi ter “uma conversa abrangente”, para “dar ao Supremo o maior número possível de informações para que os ministros possam tomar suas decisões”.

Tramita no STF um grande número de ações que podem ter impacto fiscal para a União e os estados, mas o ministro preferiu não especificar de quanto seria o interesse monetário do governo nos processos. “Nós estamos fazendo um levantamento, porque essa resposta é muito abrangente”, disse.

Na segunda-feira (2) à noite, Cármen Lúcia suspendeu um bloqueio de R$ 192 milhões nas contas do Rio de Janeiro, dinheiro que é cobrado pela União como garantia de dívidas do estado com o governo federal.

Questionado por jornalistas, Meirelles não respondeu se o assunto foi tratado na reunião.

