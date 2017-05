Meirelles também participa de reunião no Alvorada sobre reforma da Previdência

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, chegou há pouco ao Palácio da Alvorada, onde o presidente Michel Temer está reunido, desde as 16h30, com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, e o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA). O encontro, que tem como tema a reforma da Previdência, também conta com a presença do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, e do primeiro vice-líder do governo na Câmara, deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), que chegaram mais tarde à reunião. (Idiana Tomazelli)

