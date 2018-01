Meirelles, sobre Maia: para mim, está tudo equacionado

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, buscou minimizar os embates públicos que tem tido nas últimas semanas com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Ambos são apontados como presidenciáveis e disputam o mesmo espaço, como possíveis candidatos de centro.

"Do meu ponto de vista, continua tudo na mesma linha de ação (com Maia). No processo em que (pré-candidatos) estão se colocando na disputa, é normal que surjam situações diversas", afirmou o ministro em entrevista ao programa Canal Livre, da TV Bandeirantes, gravada na quinta-feira, 18, e exibida na madrugada desta segunda-feira, 22. "Para mim, está tudo equacionado (com Maia)", disse.

Antes, Meirelles renovou sua aposta de que um nome de centro será o escolhido nas urnas. Segundo o ministro, existe uma preocupação de que os dois extremos (direita e esquerda) prevaleçam na disputa, o que considera "pouco provável". "Existe um amplo espaço", disse Meirelles.