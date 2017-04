Meirelles: são muito poucos os Estados que se adequarão ao regime de recuperação

Muito poucos Estados brasileiros vão se adequar aos critérios exigidos pelo governo federal para que se enquadrem no regime de recuperação e estarão aptos a receber ajuda da União, segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. "Os Estados têm que fazer cortes muito sérios. Isso limita", afirmou.

Entre os potenciais beneficiários estão o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Este último ainda analisa se vai aceitar as condições impostas pelo governo federal, disse o ministro, após participar de seminário sobre a reforma da Previdência, no Rio.

"Não há na Lei previsão de ajuda fiscal do governo federal aos Estados", afirmou o ministro, complementando, em seguida, que a suspensão do pagamento de dívidas ao Tesouro, permitida aos Estados que aderirem ao programa do governo federal, é temporária. "As dívidas serão cobradas no futuro", acrescentou.

