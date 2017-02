Meirelles: questão da dívida deve ser bem enfatizada para a assembleia do Rio

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta terça-feira, 14, que a questão da dívida do Rio deve ser bem enfatizada para a Assembleia do Estado e para o Congresso Nacional. O comentário foi feito por Meirelles após ele ser questionado a respeito da dificuldade que o Estado terá, nos próximos 30 dias, para se viabilizar e pagar salários de servidores.

"É um ponto importante e deve ser bem enfatizado para a assembleia legislativa do Rio e para o Congresso Nacional, para termos uma aprovação mais rápida possível", disse Meirelles, em referência a projetos que tramitam nas duas Casas para resgate econômico do Estado.

Meirelles participou nesta terça-feira de cerimônia no Palácio do Planalto para liberação de recursos do FGTS para trabalhadores, uma das medidas do governo para acelerar a economia.

