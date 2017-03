Meirelles presta depoimento a Moro como testemunha de Lula na Lava Jato

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, dará depoimento, às 10h30 desta sexta-feira, 10, por meio de videoconferência, ao juiz federal da 13ª Vara de Curitiba, Sérgio Moro. Meirelles foi indicado como testemunha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em ação penal no âmbito da Lava Jato, que investiga supostos crimes de lavagem de dinheiro do ex-presidente.

O processo está sob segredo da Justiça. Meirelles está em Brasília nesta manhã e prestará o depoimento do seu gabinete.

A agenda de Meirelles foi alterada para incluir esse compromisso. O restante da agenda do ministro nesta sexta está mantido. Às 11h30, ele terá reunião como o professor da PUC-Rio, Leonardo Rezende. Depois, Meirelles embarca para São Paulo, onde, às 17h, terá reunião com o presidente da Rede Record, Luiz Claudio Costa. Às 20h, o ministro participa de jantar com membros da comunidade judaica, também em São Paulo.

