Meirelles nega diálogo com Alckmin e não confirma candidatura

"A eleição deste ano definirá quais os caminhos o Brasil irá tomar a partir do próximo ano", afirmou o ministro - Foto: Ueslei Marcelino / Reuters

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), negou que tenha se aproximado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), para discutir a candidatura enquanto vice numa possível chapa à Presidência da República encabeçada por Alckmin. Meirelles confirmou que irá se posicionar sobre mudança de partido e disputa eleitoral em abril, quando finda o prazo da janela partidária.

"Vou definir sobre as candidaturas nos próximos 30 dias. Em um mês, eu anuncio essa decisão e apresento meus projetos. Depende de uma série de avaliações que estou fazendo, incluindo sobre eleitorado", declarou Meirelles.

O ministro é cogitado pelo MDB, partido do presidente Michel Temer, a ingressar na legenda para disputar a candidatura como vice-presidente na chapa que poderá ser formada com o PSDB. "A eleição deste ano definirá quais os caminhos o Brasil irá tomar a partir do próximo ano", afirmou o ministro.

Meirelles esteve em Natal (RN) nesta segunda-feira, 5, onde participou do evento Motores do Desenvolvimento, promovido pela Federação do Comércio, Bens e Serviços do Rio Grande do Norte (Fecomércio/RN) em parceria com o Grupo Guararapes, que administra as Lojas Riachuelo.

O ministro da Fazenda apresentou uma palestra sobre os rumos da economia nacional e o processo de recuperação do índice de confiança do empresariado, abertura de novos postos de trabalho e diminuição do desemprego.