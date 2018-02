Meirelles fala de economia, Previdência e eleição no Conversa com Rosean Kennedy

Brasília - Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante coletiva sobre o rebaixamento da nota do Brasil pela agência S&P (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) - Fabio Rodrigues Pozzebom/Arquivo/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é o entrevistado do programa Conversa com Rosean Kennedy que vai ao ar amanhã (19) na TV Brasil.

Na entrevista, ele fala sobre as expectativas do governo para a votação da reforma da Previdência no Congresso Nacional e sobre a influência do cenário político na economia do país.

Meirelles também conversou com a jornalista sobre a possibilidade de candidatar-se à Presidência da República, além de temas como educação e histórias de bastidores da vida pública.

A partir de amanhã, o programa Conversa com Rosean Kennedy irá ao ar em novo horário, às 21h15.