Meirelles diz que Receita terá mais rigor na fiscalização caso ele seja eleito

O pré-candidato à Presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles, disse nesta quarta-feira, 18, que a Receita Federal terá ainda mais rigor e avanço na fiscalização em seu eventual governo.

Matéria do Broadcast/Estadão mostrou que o Fisco irá examinar as declarações de dinheiro vivo feitas pelos candidatos nas eleições de 2018. "A Receita Federal está o tempo todo aperfeiçoando seus procedimentos e isso não pode parar", afirmou o ex-ministro da Fazenda, em coletiva após palestra no Fórum de Mobilidade da ANPTrilhos.

Meirelles lembrou que o atual secretário da Receita, Jorge Rachid, foi escolhido por ele para o cargo. Ele também destacou os convênios internacionais firmados pelo órgão no tempo em que foi ministro da Fazenda, entre 2016 e 2018.

Os presidenciáveis Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB) e Levy Fielix (PRTB) também participarão do evento nesta quarta-feira.