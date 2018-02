Meirelles diz que governo está conseguindo avançar no debate sobre a reforma

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje (7), que acha possível aprovar a reforma da Previdência ainda este ano, apesar de ainda não haver votos favoráveis suficientes para garantir a vitória da proposta. “Eu acho possível, sim. Houve uma evolução muito grande na percepção sobre a necessidade da reforma da Previdência. Hoje, as pessoas estão cada vez mais conscientes dessa questão das altas aposentadorias”, disse, após participar de um evento.

Para Meirelles, o governo conseguiu avançar no debate público sobre o tema. “A expectativa é que com a volta dos parlamentares do recesso, das suas bases, eles já venham muito mais predispostos a discutir o assunto, além da questão fiscal e tudo aquilo que já está sendo divulgado em termos de esclarecimento. Hoje a situação é muito diferente do que era há alguns meses”, acrescentou.

Cenário econômico

Meirelles disse que passou para os executivos que participaram do evento a mensagem de que o Brasil está no caminho da recuperação econômica. “Nós estamos fazendo as reformas fundamentais que o Brasil precisa e isso está dando resultado. O país já está crescendo, já criou empregos suficientes para ter um aumento no número de pessoas trabalhando”, ressaltou

“Este ano vai crescer, já está crescendo”, enfatizou, ao comentar a situação econômica do país. O ministro reafirmou as estimativas de geração, neste ano, de 2,5 milhões de empregos e crescimento de 3% do Produto Interno Bruto (PIB).