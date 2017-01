Meirelles: acordo com Rio é viável e deve ser fechado até fim da próxima semana

Após mais uma reunião com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quarta-feira, 11, que o governo chegou à conclusão de que um acordo de reestruturação financeira com o governo fluminense é viável e deve ser fechado até o fim da próxima semana. Ele não adiantou nenhuma das medidas que farão parte do processo, mas confirmou que entre as alternativas em estudo está a concessão de novos empréstimos ao Rio por meio de instituições financeiras.

"Até agora, estávamos discutindo a possibilidade e a viabilidade do acordo. Agora demos um passo muito importante e teremos condições de assinar esse acordo até o fim da próxima semana. Essa é a grande notícia de hoje", disse Meirelles após o encontro.

De acordo com o ministro, não há nenhum ponto que esteja "pegando" para definição da estrutura do acordo, mas agora haverá um trabalho de detalhamento que levará à definição das medidas e dos números que envolverão o acordo. "As contrapartidas estão sendo discutidas e serão anunciadas quando o acordo for concluído. Existe um amplo campo de redução de despesas e de reestruturação da dívida do Rio de Janeiro", completou.

De acordo com Meirelles, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) pode entrar no processo e a concessão de novos empréstimos também é possível. "O governo federal em si não vai conceder novos empréstimos, mas as instituições financeiras podem fazer financiamentos. O Banco do Brasil está participando ativamente das negociações e poderá participar dentro das suas possibilidades", acrescentou. O presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, participou da reunião de hoje no ministério da Fazenda.

Questionado pela imprensa sobre o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2016, divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com inflação em 6,29%, dentro do teto da meta para o ano, Meirelles não quis fazer nenhum comentário. "Vou evitar comentar sobre IPCA durante a reunião do Copom."

O ministro não confirmou se irá a Davos na próxima semana. Segundo ele, até esta sexta-feira, haverá uma definição se a presença dele no Fórum Econômico será necessária.

