Meirelles aceita convite de Doria e será secretário da Fazenda em SP

O governador eleito de São Paulo, João Doria (PSDB), vai anunciar nesta terça-feira, 11, Henrique Meirelles (MDB) como secretário de Fazenda do Estado em seu governo. A informação foi antecipada pela coluna Direto da Fonte, do jornal O Estado de S. Paulo.

Presidente do Banco Central na gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministro da Fazenda de Michel Temer, Meirelles foi candidato à Presidência neste ano e obteve pouco mais de 1% dos votos válidos na disputa.

Meirelles é o sexto ministro de Temer indicado para o secretariado de Doria. Além dele, foram indicados Rossieli Soares, na Educação; Gilberto Kassab, na Casa Civil, Sérgio Sá Leitão, na Cultura; Alexandre Baldy, para os Transportes Metropolitanos; e Vinícius Lummertz, para a pasta do Turismo.

Com a indicação de Meirelles, Doria fecha sua equipe de governo. Veja, abaixo, todos os nomes da nova gestão:

Secretários de Estado:

01. Governo - Rodrigo Garcia

02. Segurança Pública - General Campos

03. Energia, Saneamento e Recursos Hídricos - Marcos Penido

04. Justiça - Paulo Dimas Mascaretti

05. Pessoa com Deficiência - Célia Leão

06. Agricultura - Gustavo Diniz Junqueira

07. Saúde - José Henrique Germann

08. Cultura e Economia Criativa - Sérgio Sá Leitão

09. Educação - Rossieli Soares

10. Casa Civil - Gilberto Kassab

11. Transportes Metropolitanos - Alexandre Baldy

12. Logística e Transporte - João Octaviano

13. Desenvolvimento Regional - Marco Vinholi

14. Habitação - Flávio Amary

15. Desenvolvimento Social - Célia Parnes

16. Desenvolvimento Econômico - Patrícia Ellen

17. Turismo - Vinicius Lummertz

18. Administração Penitenciária (SAP) Nivaldo Restivo

19. Esportes - Aildo Ferreira

20. Fazenda e Planejamento - Henrique Meirelles

Secretários Extraordinários (especiais):

01. Comunicação - Cleber Mata

02. Relações Internacionais e Invest SP - Julio Serson

Outros cargos:

01. Procuradora-Geral do Estado - Lia Porto

02. Presidente do Fundo Social - Filipe Sabará

03. Presidente do Conselho do Fundo Social - Bia Doria

04. Chefe de Gabinete - Wilson Pedroso

05. Presidente da Sabesp - Benedito Braga

06. Presidente da Cetesb - Patrícia Iglecias

07. Presidente do Memorial da América Latina - Jorge Damião

08. Presidente da Desenvolve SP - Milton Santos

Segurança (militar):

01. Secretário Executivo da Polícia Militar - Coronel Alvaro Batista Camilo

02. Comandante Geral da Polícia Militar - Coronel Salles

Segurança (Civil):

01. Secretário Executivo da Polícia Civil - Yousseff Abou Chanin

02. Delegado Geral da Polícia Civil - Ruy Ferraz