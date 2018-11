Medidas de controle e transparência do MS tornam-se referência nacional

Ações realizadas durante o primeiro mandato do governador Reinaldo Azambuja como a criação, em 2016, da Controladoria-Geral do Estado, que fiscaliza os atos das secretarias, a implantação da Lei de Combate à Corrupção e do Fundo de Combate à Corrupção e a nota máxima alcançada em transparência tornaram Mato Grosso do Sul referência.

Nesta quinta-feira, dia 29, na abertura do seminário “O Controle e a Administração Pública” e da “29ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno – Conaci”, o governador destacou as medidas e ações para aumentar o controle dos gastos e aumentar a transparências das ações.

E ainda ressaltou que tais medidas já estão trazendo outros benefícios.

O governador lembrou que MS saltou da lanterninha em transparência (nota 1,4) no ranking dos órgãos de controle para a nota 10.

Hoje, qualquer cidadão pode acessar do computador de casa quanto o Governo do Estado arrecada e como gasta. Basta entrar no Portal da Transparência. Sem precisar fazer qualquer tipo de cadastro e sem burocracia, é possível consultar contratos, licitações, despesas, receitas, repasses, convênios e os salários de cada um dos servidores.