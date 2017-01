Médicos de MS homenageiam senador formado em Medicina na UFMS

De acordo com a presidente do CRM-MS, Rosana Leite de Melo, a homenagem se deve à dedicação, à seriedade e ao respeito com que o senador tem atuado na política / Assessoria

O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM-MS) homenageou na noite de ontem, em Campo Grande, o senador Waldemir Moka (PMDB) pela forma austera com que ele tem exercido os mandatos populares. Moka, que é médico formado pela Universidade Federal de Mato Grosso Sul, começou a vida pública em 1982 como vereador na capital.

Além do senador, a entidade médica homenageou o presidente do Conselho Federal de Medicina, Carlos Vital Tavares Lima, e a promotora de Justiça Filomena Aparecida Fluminhan. Também foram inauguradas as obras de ampliação da sede do conselho.

De acordo com a presidente do CRM-MS, Rosana Leite de Melo, a homenagem se deve à dedicação, à seriedade e ao respeito com que o senador tem atuado na política. “Além de médico, o Moka foi um grande professor e nós, que lutamos por uma educação de qualidade, sentimos que ela pode sim mudar a sociedade”, afirmou a presidente.

Moka recebeu a placa das mãos do também médico Antônio Carlos Bilo. “Muito obrigado. Agradeço a todos os colegas médicos por essa homenagem. Estou muito feliz e emocionado. Tenho orgulho de fazer parte dessa classe tão valiosa para a sociedade”, agradeceu o senador.

