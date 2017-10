Médico do Planalto constatou uma obstrução urológica no presidente Temer

Depois de informar que o porta-voz do presidente Michel Temer falaria com a imprensa sobre o estado de saúde do presidente, o Palácio do Planalto anunciou que a fala de Alexandre Parola foi cancelada e divulgou uma nota a respeito do estado de saúde do presidente.

De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, Temer teve um desconforto no fim da manhã de hoje e foi consultado no próprio departamento médico do Palácio do Planalto. "O médico de plantão constatou uma obstrução urológica e recomendou que fosse avaliado no Hospital do Exército, onde se encontra para realização de exame e devido tratamento", diz o texto.

Temer, que completou 77 anos em setembro, fez um check-up recentemente em São Paulo e, segundo seus auxiliares, o estado de saúde do presidente era normal. Temer cumpria agenda normalmente nesta quarta-feira, 25, dia que a segunda denúncia conter ele pode ser apreciada pelo Plenário da Camara dos Deputados.