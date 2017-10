Médico chega a hospital em SP para avaliar quadro clínico de Temer

O médico Roberto Kalil Filho, que coordena a equipe responsável pelo presidente Michel Temer, chegou na manhã deste sábado, 28, ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para avaliação de seu quadro clínico. A divulgação do boletim atualizado com o estado de saúde de Temer, no entanto, não tem previsão de divulgação, informou a assessoria de imprensa do hospital.

Inicialmente, a expectativa era de que o documento estivesse disponível a partir das 10 horas deste sábado.

Temer está internado desde a noite de sexta, após passar por um procedimento cirúrgico no aparelho urinário.

De acordo com o boletim mais recente, enviado na sexta por volta das 23h30, foi feita uma "desobstrução uretal através de ressecção da próstata". O presidente se recupera em uma unidade de terapia semi-intensiva, visto que a cirurgia "ocorreu sem intercorrências".