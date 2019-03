Medalha Conceição dos Bugres é entregue a artesãos nesta quarta-feira

Para deputado Barbosinha, homenagem representa a valorização dos artesãos de MS

Nesta quarta-feira (20), será realizada, às 18h30, a Sessão Solene de entrega da Medalha Conceição dos Bugres, edição 2019. O evento é uma homenagem da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul a pessoas e associações que tenham se destacado na produção artesanal do Estado.

A homenagem foi criada em 2013, pelo então deputado estadual Márcio Monteiro. O evento acontece durante a programação da Semana do Artesão de Mato Grosso do Sul, comemorada anualmente no período de 19 a 26 de março.

Nesta edição, o deputado Barbosinha (DEM) fez o requerimento à Mesa Diretora para a realização da homenagem. Para ele, é uma forma de valorizar o trabalho desses profissionais que dignificam a cultura do estado. “Trata-se de uma importante honraria, que tem como objetivo homenagear pessoas e associações que tenham se destacado no artesanato sul-mato-grossense, representando e levando a cultura do nosso Estado para as mais diversas regiões do País”, afirmou o deputado.

Conceição dos Bugres

A artista que empresta o nome à homenagem, Conceição dos Bugres, era gaúcha e chegou em Mato Grosso do Sul quando tinha seis anos de idade. Em 1957, se mudou para Campo Grande, onde passou a criar suas obras, as quais atualmente são expostas nos grandes centros culturais do país, os Bugres. O primeiro dos bugres que esculpiu foi criado a partir de uma cepa de mandioca, depois o refez em madeira.

Conceição foi protagonista do cenário artístico cultural de Mato Grosso do Sul com originalidade e criatividade, tendo suas obras associadas por muitos autores com a arte indígena encontrada em solo sul-mato-grossense.