'Me aguardem. Primeiro turno, hein, pessoal', diz Bolsonaro em vídeo no hospital

Em vídeo gravado após passar por uma drenagem para retirada de líquido ao lado do intestino, o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) apareceu andando em um corredor do Hospital Albert Einstein e mandou um recado aos internautas. "Me aguardem. Primeiro turno, hein, pessoal", disse o presidenciável.

Ao publicar o vídeo, a conta de Bolsonaro no Twitter escreveu que "tentaram nos tirar da disputa na covardia, mas o esforço de cada um, mesmo no momento mais crítico, só nos ergue ainda mais."