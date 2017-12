Mauro Corbellini é nomeado diretor técnico executivo de Itaipu

Antes, o engenheiro coordenou a área de Mudanças Climáticas da Secretaria de do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná - Foto: Youtube

O presidente Michel Temer nomeou hoje (27) o engenheiro eletricista Mauro Corbellini como diretor técnico executivo de Itaipu Binacional. O cargo que estava vago desde março.

A nomeação foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Corbellini deve ocupar o cargo até 16 de maio de 2022. Antes, o engenheiro coordenou a área de Mudanças Climáticas da Secretaria de do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná.

O novo diretor participou da implantação do sistema de telecomunicações da Telepar, de projetos de grandes usinas do Paraná e dos estudos para a interligação do sistema elétrico brasileiro. Corbellini também trabalhou no Banco Mundial.

Segundo a assessoria de imprensa de Itaipu Binacional, apesar da crise hídrica, a usina deve fechar 2017 com uma produção de energia que supera 96 milhões de megawatts-hora (MWh). Em 2016, a usina atingiu um recorde mundial de produção, com 103,1 milhões de MWh.

Em 2018, as 20 unidades geradoras do complexo devem ser atualizadas para aumentar a sustentabilidade da operação e do desempenho da usina.