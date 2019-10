Mato Grosso do Sul poderá ter Olimpíada Estadual de Saúde

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (22), projeto de lei que institui a Olimpíada Estadual de Saúde, dirigida aos alunos do Ensino Médio e Ensino Técnico Profissionalizante. De autoria do deputado estadual e presidente da Comissão Permanente de Saúde, Antônio Vaz (Republicanos), a proposta é baseada num projeto educativo da Fundação Oswaldo Cruz, que visa estimular o desenvolvimento de atividades interdisciplinares nas escolas.

A proposição estabelece as seguintes modalidades de trabalho: criação de arte, produção de texto, projeto de ciência, produção audiovisual e criação de jogos interativos e educativos. Antônio Vaz destacou a importância de estimular entre os estudantes o desejo de aprender, conhecer, pesquisar e investigar.

“A saúde precisa ser abordada em sala de aula. Ensinar noções básicas de higiene e fornecer conhecimento sobre as doenças que atingem os seres humanos são formas de melhorar a qualidade de vida da população. A essência do nosso projeto é atrair os jovens ao desenvolvimento de trabalhos voltados à prevenção e ao ingresso no mundo das pesquisas e compromissos sociais”, afirmou.