Marun reúne embaixadores Árabes e Africanos em prol da carne brasileira

Aproveitando o seu bom relacionamento com os embaixadores dos países árabes, o deputado federal Carlos Marun (PMDB/MS) promoveu um diálogo dos embaixadores de 42 países árabes e africanos com o ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes. O encontro aconteceu em um almoço na sede da embaixada da Palestina, na terça-feira (21).

Marun pediu que “a amizade que une árabes, africanos e brasileiros” se transforme no ato concreto de não ser estabelecido boicote contra a carne brasileira por nenhum dos países participantes do encontro. “Sou grande consumidor de carne, tanto assada no forno quanto crua na forma de kibe, e nunca vi ninguém sentir sequer uma dor de barriga por se alimentar com a carne brasileira”, afirmou o deputad, descontraindo o ambiente.

O embaixador da Palestina, Ibrahim Alzeben, anfitrião e decano dos embaixadores árabes, garantiu que haverá “solidariedade ao Brasil” e que os embaixadores presentes farão gestões junto aos seus governos para que seja concedido este voto de confiança ao Brasil.

Os países árabes, em especial Arábia, são responsáveis pela aquisição de 11,7% das vendas internacionais do agronegócio brasileiro. O pleito de Marun ser atendido terá grande efeito positivo no processo de recuperação da imagem da nossa carne a nível mundial.

O ministro Aloysio Nunes afirmou que o governo brasileiro está atento a questão, mas entende que deve ser considerado o aspecto pontual deste “incidente” frente a grandeza do setor.



