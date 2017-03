Marun recebe Fórum dos Servidores de MS para debater reforma da Previdência

O presidente da comissão da reforma da Previdência, deputado federal Carlos Marun (PMDB/MS), recebeu nessa sexta-feira (03), na sede do Diretório Estadual do PMDB, representantes do Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul, organização composta por várias entidades sindicais de diversas categorias ligadas ao funcionalismo público.

A reunião foi organizada para que pudessem ser esclarecidas questões emblemáticas em relação à reforma da Previdência e para que o Fórum entregasse ao deputado, ofício com solicitações referentes à reforma.

Marun ouviu atentamente todos os representantes de cada categoria, que na oportunidade, expuseram suas ideias e seus pontos de vista, aprofundando com muita clareza o debate referente à PEC 287/16 (Proposta de Emenda à Constituição).

Após ouvir atentamente os presentes, Marun iniciou sua fala enfatizando que a reforma da Previdência é necessária, ressaltando que na América Latina, apenas dois países não tem idade mínima para aposentadoria, que é o Brasil e o Equador. "Entendo, vejo e concordo que o Brasil precisa de uma reforma na Previdência. Eu estou responsável pela condução dos trabalhos nesta questão na Câmara dos Deputados e reservamos este mês de março para ouvir os setores sobre o assunto e na minha avaliação, os trabalhos realizados até agora na comissão estão sendo positivos" esclarece.

Ainda com a palavra, Marun alertou a todos que o déficit da Previdência é bastante grave e a única forma de resolver este problema, é ajustando a forma que está. "As pessoas estão vivendo mais, sendo assim, teremos que trabalhar mais para que possamos nos aposentar" disse.

Sobre a comissão, Marun fez questão de ressaltar que os parlamentares estão tendo a oportunidade de ouvir todos os lados atingidos pela reforma proposta pelo governo do presidente Michel Temer. "Estamos garantindo o contraditório democraticamente, tanto que estamos oferecendo a oposição à oportunidade de indicar, a cada audiência pública, seus participantes".

Marun finalizou a reunião expondo alguns pontos da reforma que podem até ser aprimorados, informando também aos presentes que a matéria deverá ser levada para a apreciação do plenário até o meio deste ano e encerrou colocando-se a disposição de todos para debates respeitosos e democráticos sempre que solicitado.

