TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Quinta, 23 de Fevereiro de 2017 - 18:09 Duplicação parcial da BR-060 é um dos projetos que deputado levará ao Ministério dos Transportes No encontro com o deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS), a comitiva apresentou o projeto de duplicação parcial da BR-060, que faz a ligação de Sidrolândia à capital do Mato Grosso do Sul